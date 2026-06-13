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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden A Milli Futbol Takımı'na Destek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden A Milli Futbol Takımı'na Destek
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na polis telsizinden yapılan anonsla başarılar diledi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na polis telsizinden yapılan anonsla başarılar diledi.

EGM tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için sanal medya üzerinden paylaşım yapıldı. Paylaşımda, polis telsizinden yapılan anons ile A Milli Futbol Takımı'na başarılar dilendiği anlar yer aldı. Yapılan anonsta, "Merkezden tüm unsurlara, bugün kalbimizde, dualarımızda, yeşil sahada Milli Takımımızla, göğsümüzdeki ay yıldızın gururuyla, arkalarında dağ gibi duran emniyetleri var. Yolunuz açık, zaferiniz daim olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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