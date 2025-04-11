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Polis Memuru Mücahit Alsaç'ın Başarısı: Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

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Hırvatistan'daki yarışmada derece elde eden polis memuru Mücahit Alsaç, emekli Jandarma Astsubay Yusuf Dikeç'ten ilham alarak Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

- Yusuf Dikeç'in başarısı polis memuruna örnek oldu

Atıcılıkta derece yapan polis, Balkan Şampiyonası'na katılacak

KIRŞEHİR - Hırvatistan'da düzenlenen Senaryoya Dayalı Savunma Atıcılığı Yarışması'nda derece yapan polis memuru Mücahit Alsaç, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek. Alsaç, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olan emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in kendilerine örnek olduğunu söyledi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mücahit Alsaç ile Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Osman Demirtaşlar, polis ve askerlerin çoğunlukta olduğu ve 140 sporcunun katıldığı yarışmalarda genel klasman 1. Ligi'nde 1.'lik, SSP EX 2.'liği aldı. Polis - Asker kategorisinde ise atıcılar, 1. ve 2. olarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Eylül ayında Balkan Şampiyonası için davet alan Mücahit Alsaç, "Ülkemizi temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırdık. Türk atıcılık sporunun Yusuf Dikeç ile başlayan yükselişini sürdüreceğiz. Eylül ayında yapılacak Balkan Şampiyonası için davet aldık. Orada da elimizden gelenin en iyisini yaparak derece elde edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Spor
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