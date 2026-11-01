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Play-off hattına giren Muğlaspor yarın deplasmanda Kayserispor'la oynayacak

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Play-off hattına giren Muğlaspor yarın deplasmanda Kayserispor'la oynayacak
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Manisa Futbol Kulübü ve İstanbulspor'u yenerek play-off hattına giren Muğlaspor, yarın deplasmanda zirve adayı Kayserispor'la karşılaşacak. Kayserispor 12 maçta 27 puanla 2'nci sırada, Muğlaspor ise 18 puan topladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Manisa Futbol Kulübü ve İstanbulspor maçlarını kazanıp adını play-off hattına yazdıran Muğlaspor yarın deplasmanda zirve adaylarından Metro Holding Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Yiğit Arslan düdük çalacak. Geride kalan 12 maçta 18 puan toplayan Muğlaspor'un teknik patronu Yalçın Koşukavak zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Kayseri'de iyi bir mücadele ortaya koyacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Seri galibiyetler alarak hem moralimizi yükselttik hem de özgüvenimizi artırdık. Rakibimiz de zirve mücadelesi veriyor. Biz de iyi durumdayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Kayserispor 12 maçta 27 puanı hanesine yazdırıp haftaya 2'nci sırada girmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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