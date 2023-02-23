Plan bambaşka! Galatasaray Haji Wright'ı kadrosuna katmak üzere

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, bir yandan Zakharyan'ı Türkiye'ye getirmeye ikna etmeye çalışırken diğer yandan ise tanıdık bir isim için yeniden hazırlık yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan, golcü oyuncu Haji Wright'ı yeniden istedi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD'de tedavi olan ve kısa süre önce Antalya'ya dönen Wright'ın transferine izin verilmesi için kulüp yönetiminden talepte bulunduğu iddia ediliyor. Transfer dönemi 5 Mart'ta bitiyor, pazarlıklar devam ediyor. ABD'li futbolcu, bu sezon 17 resmi maçta 11 gol kaydetti.

İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNANDI

Galatasaray, Antalya kampında dün iki hazırlık maçına çıktı. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekibin gollerini İcardi ve Barış Alper kaydetti. Sarı-kırmızılılar, akşam Pendik'le oynadığı hazırlık maçını ise Berkan, Yunus ve Rashica'nın golleriyle 3-1 kazandı.