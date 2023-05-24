Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum
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Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Senegalli futbolcu, kulübün Pirlo ile ayrılığı açıkladığı gönderinin altına kızgın ve ağlayan yüz emojileriyle yorum yaptı.
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. Bunun üzerine İstanbul ekibinin golcü futbolcusu Mbaye Diagne'den tepki geldi.
DIAGNE'DEN BOMBA YORUM
Senegalli golcü Diagne, Fatih Karagümrük'ün Pirlo ile yolları ayırdığını açıkladığı gönderiye ağlayan ve kızgın yüz emojilerini kullanarak yorumda bulundu.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Mbaye Diagne, bu sezon Fatih Karagümrük formasını 32 maçta giydi. Senegalli futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
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