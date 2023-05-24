Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum

Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Senegalli futbolcu, kulübün Pirlo ile ayrılığı açıkladığı gönderinin altına kızgın ve ağlayan yüz emojileriyle yorum yaptı.