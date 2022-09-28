Pique'yi çıldırtacak olay iddia! Shakira, Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique olan birlikteliğini sonlandıran Shakira'nın, Real Madrid efsanesi Iker Casillas ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Son dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan eski kalecinin, Shakira'yı takibe alması ise iddiaları güçlendirdi.

İhanete uğrayan Shakira, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile olan birlikteliğini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan son aşk dedikodusu gündeme bomba gibi düştü.

CASILLAS İLE ROMANTİK BİR İLİŞKİ YAŞIYOR

TNG News'te yer alan habere göre, Shakira, eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcının bu iddialar karşısında ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Iker Casillas

SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETTİ

Son dönemde sosyal medyayı daha aktif olarak kullanmaya başlayan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddiaları güçlendirdi.