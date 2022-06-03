Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın bambaşka biri çıktı! Gavi'nin annesi değilmiş
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu Pique'nin sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası gündeme oturmuştu. Takım arkadaşı Gavi'nin annesi ile birlikte olduğu iddia edilen olaya İspanyol medyasından yalanlama geldi. İspanyol gazetesi, Pique'nin Shakira'yı aldattığı kişinin 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi olduğunu aktardı.
Son günlerin konuşulan olayı Gerard Pique'nin Shakira'yı aldatması konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol gazetesi Goal Spain, Pique'nin sevgilisi Shakira'yı Gavi'nin annesi ile değil 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi ile aldattığını yazdı.
PIQUE İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Sansasyonel olayların merkezindeki isim Gerard Pique, sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddialarını yalanlamıştı. Konunun geleceği hayranları tarafından merak konusu olmuş durumda.