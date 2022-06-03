Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın bambaşka biri çıktı! Gavi'nin annesi değilmiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın bambaşka biri çıktı! Gavi'nin annesi değilmiş

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu Pique'nin sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası gündeme oturmuştu. Takım arkadaşı Gavi'nin annesi ile birlikte olduğu iddia edilen olaya İspanyol medyasından yalanlama geldi. İspanyol gazetesi, Pique'nin Shakira'yı aldattığı kişinin 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi olduğunu aktardı.

Son günlerin konuşulan olayı Gerard Pique'nin Shakira'yı aldatması konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol gazetesi Goal Spain, Pique'nin sevgilisi Shakira'yı Gavi'nin annesi ile değil 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi ile aldattığını yazdı.

Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın bambaşka biri çıktı! Gavi'nin annesi değilmiş

PIQUE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Sansasyonel olayların merkezindeki isim Gerard Pique, sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddialarını yalanlamıştı. Konunun geleceği hayranları tarafından merak konusu olmuş durumda.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Gerard Piqué Shakira Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title