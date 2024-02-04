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Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup ederek ilk 4 sıradaki yerini sağlamlaştırdı

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Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes galibiyetinin ardından deplasmanda Türk Telekom'u da 81-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 19 haftada 13 galibiyetle ilk 4 sıra içindeki yerini sağlamlaştırdı.

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes galibiyetinin ardından deplasmanda Türk Telekom'u da 81-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 19 haftada 13 galibiyetle ilk 4 sıra içindeki yerini sağlamlaştırdı. Deplasmanda 3 maç sonra kazanan yeşil-kırmızılı ekipte antrenör Ufuk Sarıca iyi savunmayla galip geldiklerini söyledi. Sarıca, "İlk yarı çok düşük tempodaydık. Bunda Ankara'daki yüksek rakımın ve üst üste seyahatlerin de etkisi olabilir. Yorgun olduğumuz kesin. Tüm maç savunma kısmında çok iyiydik ve maçı kazanacak enerjiyi bulduk. Günün kazananı olarak hedefimize ulaştık" dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden Karşıyaka, üçüncü karşılaşmasında 7 Şubat Çarşamba günü Peristeri'yi konuk edecek. Kaf-Kaf ligde ise 10 Şubat Cumartesi günü yine İzmir'de Darüşşafaka ile karşılaşacak.

ÜÇTE ÜÇ SEVİNCİ

Karşıyaka futbol, basketbol ve voleybol takımlarının haftayı galibiyetle tamamlamasının sevincini yaşadı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan yeşil-kırmızılılar, Pazarspor'u İzmir'de 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanda Türk Telekom galibiyetiyle seri yakalayıp puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini korudu. Kaf-Kaf'ın Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki takımı Karşıyaka Medicalpoint ise Yeşilyurt deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetle Play-Off yarışına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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