Pınar Karşıyaka, SIG Strasbourg'a mağlup oldu

SALON: Rhenus Sport

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Blaz Zupancic (Slovenya)

SIG STRASBOURG: Booth 16, Brooks 8, Brown 12, Invernizzi 6, Hooker 16, Maille 7, Akin 6, Pietrus 3, Morency 6

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 2, Hilliard 8, Martin 15, Vitto Brown 2, Carey 15, Jaylon Brown, McCollum 13, Furkan Haltalı 7, Thomas Akyazılı 3

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

İLK YARI: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-49

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Fransa deplasmanında SIG Strasbourg'a 80-65 mağlup oldu. Maçın başında uzun süre skor üretemeyip 17 sayı farkla yenik duruma düşen temsilcimiz, ardından farkı eritse de yenilmekten kurtulamadı. Grupta 3 maçta 2 galibiyette kalan Karşıyaka, bu skorla liderliği 3'te 3 yapan rakibine kaptırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki 4'üncü maçında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da yine SIG Strasbourg'u son 16 yarışında galibiyet sayılarını eşitleyip liderliği tekrar devralma hedefiyle ağırlayacak.

Karşıyaka'da Asbaşkan İlker Ergüllü, Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu ve şube yönetimi de Fransa deplasmanında takımın yanında yer aldı. Rhenus Sport Arena'da oynanan karşılaşmada Kaf-Kaf'ı ülkemizin Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi de yalnız bırakmadı. İzmir'den, Fransa'dan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden maça gelen yaklaşık 150 yeşil-kırmızılı taraftar da temsilcimize destek verdi. Öte yandan Karşıyaka'da sakatığı nedeniyle son 3 maçta görev yapamayan McCollum, bu karşılaşmayla birlikte parkelere de geri döndü.

Karşıyaka maçın ilk 7 dakikasında yalnız Furkan'ın serbest atışıyla tek sayı bulabildi. Ev sahibi, temsilcimizin tutuk kaldığı bu bölümde 18-1'lik seri yakalayıp farklı öne geçti. Carey, McCollum ve Hilliard'la üst üste 9 sayı bulan Kaf-Kaf farkı eritmeye başladı. McCollum'un son saniye üçlüğüyle ilk periyot 25-17 sonuçlandı. İkinci periyodun başında temsilcimiz skoru 34-32'ye getirip farkı 2 sayıya kadar indirdi. Bu dakikadan sonra 12'ye 2'lik seri yakalayan Strasbourg, soyunma odasına Karşıyaka'nın 10 sayı farkla önünde 44-34 önde girdi. Yeşil-kırmızılıların farkı yeniden eritme çabalarının sonuçsuz kaldığı üçüncü periyot 64-49 bitti. Pınar Karşıyaka son periyoda Thomas ve Furkan'ın sayılarıyla başlayıp tekrar umutlansa da ardından üst üste hücumlardan boş dönünce mağlubiyete razı oldu: 80-65.