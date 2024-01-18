Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi

Onur ATIŞ / İZMİR,

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Play-In 3'üncü maçında evinde İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 2-1 öne geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Kritik maçı kazanan yeşil-kırmızılılar Avrupa serüvenine devam ederken, oyuncular ve teknik ekip galibiyeti büyük coşkuyla kutladı. Maç sonunda Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar tezahüratlar yapan takımın grubu belli oldu. K Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka, İspanya'dan Lonova Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve Yunanistan'dan Peristeri Bwin takımlarıyla eşleşti.

?Başantrenör Ufuk Sarıca, Avrupa'da son 16'ya kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kazanmak adına herkesin çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Ufuk Sarıca, "İlk yarı çok iyi oynadık. Buna rağmen biraz telaşlı ve heyecanlıydık. Bazı kolay atışları kaçırdık, bazı yerlerde de basit hatalar yaptık. Bana göre rakibimiz de çok iyi oynadı. Çekişmeli bir maç oldu. Ancak kontrol hep bizdeydi ve sonda iyi kararlar vererek karşılaşmayı kazandık. Salonumuzda ise çok güzel bir atmosfer vardı. Bundan dolayı taraftarımıza teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra iyi ve sağlam çalışmaya devam edeceğiz. Çeyrek final için hazırlanacağız. Bütün oyuncularımı, kulübümü ve taraftarımızı kutluyorum" dedi.