Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı yenerek zirve tırmanışını sürdürdü

Pınar Karşıyaka, evinde Galatasaray'ı yenerek 6. galibiyetini aldı ve zirve yarışını sürdürdü. Maçta ev sahibinden Carey ve Mccollum 17'şer sayıyla oynadı. Galatasaray'da Martin sakatlandı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 14, Thomas Akyazılı 5, Martin 13, Vitto Brown 14, Carey 17, Jaylon Brown 12, McCollum 17, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı 1, Mert Celep

GALATASARAY: Dee Bost 9, Radebaugh 12, Göksenin Köksal 3, Martin 2, Sadık Emir Kabaca 18, Walden 5, İsmet Akpınar 12, Samet Geyik, Yeboah 13, Buğrahan Tuncer 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 48-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-59

BASKETBOL Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, art arda 6'ncı galibiyetini evinde Galatasaray'ı yenerek alıp zirve tırmanışını sürdürdü: 98-76.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçta ev sahibinden Carey ve Mccollum 17'şer sayıyla oynadı. Galatasaray'da Martin maçın ilk yarısında ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemedi. Ligde Pınar Karşıyaka 11 maçta 8 galibiyete ulaşırken, son 6 haftada 5'inci kez parkeden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray 4 galibiyette kaldı.

Ev sahibinden Kelan Martin, konuk ekipten Radebaugh'un karşılıklı sayılarıyla başlayan maçta Kenan Sipahi ve Vitto Brown'ın da katkılarıyla öne geçen Karşıyaka 20-11'le 9 sayılık üstünlüğü yakaladı. Göksenin, Radebaugh ve Sadık Emir'in sayılarıyla oyunda dengeyi bulan Galatasaray, önce farkı kapatıp skoru 22-22'ye getirdi, ardından Sadık Emir'in basketiyle ilk periyodu 22-24 önde tamamladı. İkinci periyoda Jaylon Brown'ın üst üste üçlükleriyle başlayan Karşıyaka üstünlüğü yeniden eline alıp farkı 11 sayıya taşıdı. İlk yarı ev sahibinden Carey'nin son saniye basketiyle 48-40 sonuçlandı. Üçüncü periyotta Galatasaray farkı kapatsa da Kaf-Kaf, McCollum'un devreye girmesiyle farkı tekrar açtı. Bu bölümde iki takım arasındaki skor farkı 15 sayıya kadar ulaştı. Üçüncü periyot McCollum'un turnikesiyle 73-59 bitti. Son 10 dakikada taraftarının desteğiyle rahat bir oyun sergileyen Karşıyaka salondan 98-76'lık galibiyetle ayrıldı.