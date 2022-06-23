Pınar Karşıyaka'da Thomas Akyazılı tamam ING Basketbol Süper Ligi temsilcisi Pınar Karşıyaka, dış transferde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden Thomas Akyazılı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ING Basketbol Süper Ligi temsilcisi Pınar Karşıyaka, dış transferde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden Thomas Akyazılı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde oynayan Thomas Akyazılı, 3 yıl Pınar Karşıyaka'mızda" ifadelerine yer verildi. Belçika doğumlu 25 yaşındaki oyuncu kurucu Bahçeşehir Koleji'nde de oynamıştı. Akyazılı, geçen sezon 3.2 sayı ortalaması yakaladı. Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Merkezefendi Spor Haberler

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