Pınar Karşıyaka'da Sarıca'dan 3 yıllık imza

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce tekrar anlaştığı Antrenör Ufuk Sarıca'yla 3 yıllık sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılı kulübe daha önce 2012-2016 yılları arasında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğu kazandıran, 3 sene önce yeniden göreve geldiği takımı geçen yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyan Sarıca için KSK Fan Zone'da imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Turgay Büyükkarcı, Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, Şube Yöneticisi İlker Ergüllü, Genel Menajer Selim Çınar, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Yönetim olarak istikrarlı başarıdan yana olduklarını söyleyen Başkan Büyükkarcı, "Yönetim olarak 4 senedir görevdeyiz ve bunun 3 senesini Ufuk Sarıca'yla geçirdik" dedi.

Ufuk Sarıca yönetiminde daha önce tarihi başarılar yaşadıklarını hatırlatan Büyükkarcı, "Hep üzerinde durduğumuz hedeflerimiz, istikrar, güven, sürdürülebilirlik ve başarı. Bunların 3 tanesini yapınca sonuncusu kolay oluyor. Bunu Ufuk hocamızla daha önce defalarca yaptık. Taraftarın gönlünde taht kurmuş hocamız var. Taraftarımızla var olan bir kulübüz, tüm çalışmalarımız taraftarımızın başını dik tutmak için" diye konuştu. Büyükkarcı, "Yönetici arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bu ekonomik durumda yaptıkları çok büyük bir iş" şeklinde konuştu.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Ufuk Sarıca'nın imza töreninde Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Bornova Belediyesi Karşıyaka'yla pilot takım anlaşmalarının 5 yıl daha devam edeceğini de vurguladı. Büyükkarcı, " Bornova Belediyesi Karşıyaka'yla 5 yıllık daha sözleşmemiz var. Bu süreçte beraberiz. Son dakika kurulan bir takım olarak sezonu iyi geçirdi. Oradaki tek hedefimiz başarı değil, üst yapıya oyuncu yetiştirmek. Sadece yerli oyuncu değil yabancı oyuncu planlarımız da var" dedi.