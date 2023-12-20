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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da deplasmanda maç kazanamadı

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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da deplasmanda 2 yıldır maç kazanamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde liderlik fırsatını kaçıran Karşıyaka, Oostende'ye mağlup oldu.

İzmir'in potada Süper Lig ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki iddialı temsilcisi Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 2 yıldır deplasmanda maç kazanamadı, grubunda liderlik fırsatını yine tepti. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda nefes kesen son hafta mücadelesinde Filou Oostende'ye ilk 3 periyodu önde tamamladığı deplasmanda Hilliard'la son atışı yakın mesafeden kaçırınca 78-76 mağlup olan Karşıyaka, grupta ikincilikte kaldı. Karşıyaka'nın liderlik için çekiştiği SIG Strasbourg son maçta Ewe Baskets Oldenburg'u 85-77 yenip toplam 4 galibiyetle zirvede yer alarak direkt son 16'ya kalırken, koltuğu devralması için en az 10 sayı farkla kazanması gereken Karşıyaka, Oostende önünde 12 sayı farklı öne geçmesine rağmen yenilgiye razı oldu.

AVRUPA'DA ART ARDA 9 MAÇ KAYBETTİ

Grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan Karşıyaka, ilk hafta 94-77 yendiği Oostende'yi ikili averajla geride bırakarak ikinci olup Play-In aşamasına adını yazdırdı. Daha önce 2021 yılında final oynadığı BCL'de 2 senedir deplasmanda kazanamayan Karşıyaka, Avrupa'da üst üste 9 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Antenör Ufuk Sarıca yönetimindeki son dış saha galibiyetini 2021-22 sezonunda 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow'u 86-69 yenerek alan Karşıyaka, ardından o sezon Play-In'de Tenerife'yle İspanya'da oynadığı iki maçı da kaybederek elendi. Geçen sezon grubunda Telekom Baskets Bonn, Regio Emilia ve AEK'ya yenilen Karşıyaka, Play-In'de Murcia'ya teslim oldu. Karşıyaka bu sezon da Strasbourg'a deplasmanda 15 sayı farkla yenildikten sonra farkı çift hanelere kadar çıkardığı son iki maçta Oldenburg ve Oostende'ye teslim oldu.

SAHA AVANTAJI TESELLİSİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde liderliği ıskalayarak üst üste üçüncü kez Play-In etabına kalan Pınar Karşıyaka, bu kez saha avantajını eline geçirerek teselli buldu. Avrupa'da deplasmanda 9 maçtır kazanamayan Karşıyaka, Play-In'de ilk maçı ve gerekirse üçüncü karşılaşmayı evinde oynayacak. Son iki sezonda grubunu üçüncü bitirip saha avantajının olmadığı Play-In'de İspanyol temsilcileri Tenerife ve Murcia'ya elenen Pınar Karşıyaka bu kez taraftar avantajıyla tur atlayan taraf olmaya çalışacak.

Karşıyaka bu sezon iç sahada Süper Lig'de 6'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3'te 3 yaptı. Yeşil-kırmızılıların Play-In'deki rakibi F Grubu'nu üçüncü tamamlayacak takım olacak. Bu grupta Telekom Baskets Bonn, Hapoel Holon, Rio Breogan ve Bursaspor bulunuyor. Antrenör Ufuk Sarıca, Oostende maçının ardından, "Üzgünüz, iyi oynamadık. Enerji seviyesi bakımından fena değildik ama hücumdaki mantalitemiz iyi değildi. Artık önümüzde Play-In turu var, Play-In'i geçip Son 16 turuna kalmaya çalışacağız" dedi.

CAREY YETMEDİ

Pınar Karşıyaka'ya vitrie çıkardığı 22 yaşındaki pivot Vernon Carey'nin Belçika'daki 22 sayı, 10 ribuandluk performansı yetmedi. Şampiyonlar Ligi'nde ekim ayının, Süper Lig'de de kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Carey, Avrupa'da verimlilik istatistiklerinde lider durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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