Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile Anlaşma Sağladı

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NBA takımlarından Phoenix Suns, Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest oyuncu Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı. Hayes-Davis, Türkiye'de önemli başarılar elde ederek THY Avrupa Ligi MVP'si oldu.

Nba takımlarından Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest statüdeki forvet Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı.

Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoenix Suns'ta." denildi.

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü.

Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.

Kaynak: AA / Efe Berk Hamarat - Spor
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