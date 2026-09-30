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PFDK'ya sevk edilen Kayserisporlu Emir Akpınar, bahis iddiasını asılsız buldu

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PFDK'ya sevk edilen Kayserisporlu Emir Akpınar, bahis iddiasını asılsız buldu
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TFF'nin bahis soruşturmasında adı geçen Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Akpınar, yöneticilik döneminde bahis oynadığı iddiasının asılsız olduğunu, hukuki haklarını saklı tuttuğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) yürütülen bahis soruşturmasında adı geçen Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, yaptığı açıklamada, "Kayserispor'da yönetici olarak görev yaptığım dönemde bahis oynadığım yönündeki iddia tamamen asılsızdır" dedi.

Bugün akşam saatlerinde TFF tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanan Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, "Kayserispor'da yönetici olarak görev yaptığım dönemde bahis oynadığım yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Şahsımla ilgili gerçek dışı değerlendirmelerin hangi bilgiye ve kimlerin yönlendirmesine dayandığının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Şahsıma yöneltilen bu asılsız iddiadan dolayı ismimin bu şekilde kamuoyu önünde tartışılır hale getirilmesine sebep olan yanlış bilgi ve yönlendirmeler kabul edilemez. Gerçekler kısa süre içerisinde resmi kayıtlarla ortaya çıkacaktır . Bu süreçte gerçeğe aykırı bilgi veren, yanlış yönlendirmede bulunan ve şahsımın itibarını zedeleyen kişilerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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