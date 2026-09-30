PFDK'ya sevk edilen Erzurumspor Başkanı Dal, bahis hesabının eski olduğunu açıkladı

Erzurum spor FK Başkanı Ahmet Dal, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yöneticilik ve başkanlık yaptığı süre boyunca kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Erzurum spor FK Başkanı Ahmet Dal, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

İncelemeye konu olan platform üyeliğinin geçmiş yıllara dayandığını ifade eden Dal, sürecin Erzurum spor FK kulübü ile bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

"Kamuoyunu ve Erzurum spor camiamızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur"

Süreci şeffaf bir şekilde takip ettiğini kaydeden Başkan Ahmet Dal, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında ismimin PFDK'ya sevk edilen yöneticiler arasında yer alması üzerine, kamuoyunu ve Erzurum spor camiamızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. TFF'nin bugün açıkladığı sevkler, son 5 yıl içerisinde Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde yöneticilik yapan isimleri kapsamaktadır. Söz konusu hesap, uzun yıllar önce müsabakaları takip etmek ve izlemek amacıyla açılmış, sonrasında aktif olarak kullanmadığım eski bir hesaptır. Bahse konu işlemlerin yönetim kurulu üyesi olduğum döneme denk geldiği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Şahsım açısından da herhangi bir kasıt söz konusu değildir"

Dal, Erzurum spor'un menfaatlerine kesinlikle bir kastı olmadığını ifade ederek, "Bugün Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ifade ettiği üzere, geçmişte bu konunun kulüp yöneticileri açısından disiplin ihlali oluşturabileceğine ilişkin tarafımıza yapılmış bir bilgilendirme bulunmadığı gibi, şahsım açısından da herhangi bir kasıt veya Erzurum spor'un menfaatlerine aykırı bir amaç kesinlikle söz konusu değildir. Bizim ve ismi geçen yöneticilerimiz için de durum aynıdır. Bu vesileyle, sürecin duyulmasının ardından beni arayan, mesaj gönderen, desteğini ve güvenini ifade eden spor camiasındaki dostlarımıza, hemşehrilerimize ve tüm sevenlerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gelişmeleri camiamızla paylaşacağız"

Erzurumspor FK Başkanı Dal açıklamasını şu cümlelerle noktaladı:

"Büyük Erzurumspor camiamız ve kıymetli taraftarlarımız müsterih olsun. Bizi tanıyanlar bilirler ki yöneticilik ve başkanlık yaptığım süre boyunca Erzurumspor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erzurumspor'u ve büyük camiamızı zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek herhangi bir düşünce, eylem veya fiilin içerisinde bulunmam söz konusu olmayacaktır. Süreci şeffaflıkla takip edecek ve gelişmeleri camiamızla paylaşacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı