Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahç- Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle kulüplere uygulanacak cezalara karar verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ'A 3 MAÇ CEZA

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli futbolcuyu rakip takım mensuplarına yönelik hakareti gerekçesiyle 3 maçtan men ve 120 bin lira para cezasına çarptırdı. Mert Hakan, böylece sezonun ilk yarısını kapattı. Fenerbahçe Kulübü Stat Müdürü Ali Bozan da 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

FENERBAHÇE'YE 3 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Fenerbahçe'nin, 01.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün C, D, E, K, L, M, Kuzey Tribünü C, D, E, K, L, M, Maraton Üst Tribün D, E, F, G, Maraton Alt Tribün A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

GALATASARAY DA CEZADAN KURTULAMADI

PFDK, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ise derbinin ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uyguladı. Sarı-kırmızılı takımın maç ve performans analisti Serhat Doğan'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 3 milyon 660 bin, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin, Antalyaspor ve Göztepe'ye 220'şer bin, Kocaelispor'a da 120 bin lira para cezası verdi. ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Gaziantep maçında müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 maç men ve 80 bin para cezasına çarptırıldı.

Samsunsporlu futbolcu Joe Mendes'e, Corendon Alanyaspor maçında yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 3 maç men ve 80 bin; Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira'ya ise aynı müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men ve 80 bin para cezası uygulandı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü ve başkan Serdal Adalı'nın açıklamalarında ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildi.