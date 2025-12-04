Haberler

Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu

Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdi. Ayrıca sarı lacivertli tribünün birçoğu bloke cezası aldı.

  • Fenerbahçe'ye taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle bir sonraki ev sahibi maçında 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
  • Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 120 bin lira para cezası uygulandı.
  • Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e futbolun ve kurumların itibarını zedeleyen açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahç- Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle kulüplere uygulanacak cezalara karar verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ'A 3 MAÇ CEZA

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli futbolcuyu rakip takım mensuplarına yönelik hakareti gerekçesiyle 3 maçtan men ve 120 bin lira para cezasına çarptırdı. Mert Hakan, böylece sezonun ilk yarısını kapattı. Fenerbahçe Kulübü Stat Müdürü Ali Bozan da 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

FENERBAHÇE'YE 3 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Fenerbahçe'nin, 01.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün C, D, E, K, L, M, Kuzey Tribünü C, D, E, K, L, M, Maraton Üst Tribün D, E, F, G, Maraton Alt Tribün A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

GALATASARAY DA CEZADAN KURTULAMADI

PFDK, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ise derbinin ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uyguladı. Sarı-kırmızılı takımın maç ve performans analisti Serhat Doğan'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 3 milyon 660 bin, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin, Antalyaspor ve Göztepe'ye 220'şer bin, Kocaelispor'a da 120 bin lira para cezası verdi. ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Gaziantep maçında müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 maç men ve 80 bin para cezasına çarptırıldı.

Samsunsporlu futbolcu Joe Mendes'e, Corendon Alanyaspor maçında yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 3 maç men ve 80 bin; Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira'ya ise aynı müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men ve 80 bin para cezası uygulandı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü ve başkan Serdal Adalı'nın açıklamalarında ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir şey olmaz. Sabredelim . Galatasaray'ın alacağı ceza çok büyük olacak kesinlikle. Tüm işaretleri o yönde bakalım neler çıkacak. Sessiz giden atın çiftesi bek olur derler .neler çıkar o. Ahislerden. Sponsoröardan. Faizletden. Alı. Satımşardan. Bakacağız

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

samsunsporda kaleci okan ve emre kılıça bir maç ceza verselerdi samsun 40 yıl sonra belki kazanırdı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
İçerisinden ses gelen koltuğun bezini kesince dondu kaldı: Hayatımın şokunu yaşıyorum

İçerisinden ses gelen koltuğun bezini kesince dondu kaldı
İşte İmralı'daki görüşmenin detayları! Öcalan'dan 'özerklik' sorusuna dikkat çeken yanıt

Öcalan'dan "özerklik" sorusuna dikkat çeken yanıt
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Cidde'de kırmızı halıda, dünya yıldızlarına taş çıkardı
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
Alperen Şengün tarihe geçti! Genç yıldız efsanelerin yanına adını yazdırdı

Milli yıldızımız artık efsaneler arasında, rekorlara adını yazdırdı
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Putin'in uykularını kaçıracak görüntü! Hepsini o ülkeye getirdiler
Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe'ye Euroleauge'de şok! Maç, saatler kala iptal edildi
Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.