Haberler

PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar Haber Videosunu İzle
PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 'bahis soruşturması' kapsamında ismi geçen Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini açıkladı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbiri kaldırdı.
  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Zorbay Küçük'ün yargılamasının tedbirsiz olarak devam etmesine karar verdi.

'Hakemlere yönelik bahis soruşturması' kapsamında ismi geçen hakem Zorbay Küçük hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

İDARİ TEDBİR KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı.

YARGILAMA TEDBİRSİZ OLARAK DEVAM EDECEK

TFF'den yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir.'' denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı ve 3 hakem tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü

Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü
Fenerbahçe'den Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout için UEFA'ya resmi başvuru

Fenerbahçe, UEFA'ya gitti! O isim incelemeye alınacak
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere'de Ferdi fırtınası
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.