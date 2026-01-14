Haberler

PFDK'dan Oosterwolde'ye 1 maç ceza

Güncelleme:
Profeyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 maçla cezalandırdı. Ayrıca, Galatasaray oyuncusu Mario Lemina ve Fenerbahçe oyuncusu Jhon Duran'a da sosyal medya paylaşımları nedeniyle para cezası verilmiştir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli oyuncu Oosterwolde'ye 1 maç ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Galatasaray sporcusu Mario Lemina' nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe sporcusu Jhon Duran'ın, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray -Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Jayden Oosterwolde'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verildi." - İSTANBUL

