PFDK'dan Arda Turan'a 1 maç men cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi. Arda Turan'ın cezası da açıklandı.

6 TAKIMA CEZA

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada; Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor, Kayserispor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ARDA TURAN'A 1 MAÇ MEN CEZASI

Kurul, Eyüpspor-Fenerbahçe maçında ev sahibe ekibe çirkin ve kötü tezahürattan 300 bin lira, sarı-lacivertli takıma ise aynı maddeden 570 bin lira ceza verdiğini açıklarken ev sahibi ekibe çeşitli maddelerden 130 bin 500 lira, teknik direktör Arda Turan'a da 1 maçtan men ve 58 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.