PFDK Cezaları Açıklandı: Birçok Kulübe Para Cezası ve Seyirci Yasağı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüplere verdiği cezaları açıkladı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Göztepe'nin, 22.08.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Göztepe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribünü 326 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 23.08.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Fenerbahçe'nin, 23.08.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kocaelispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton alt tribün maraton alt A ve maraton üst tribün maraton üst A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kocaelispor Kulübü'nün, 23.08.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Kocaelispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü kuzey G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü görevlisi Metin Özkan'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Kayserispor Kulübü'nün, 24.08.2025 tarihinde oynanan Kayserispor- Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey alt tribünü E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Galatasaray'ın, 24.08.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

7- Eyüpspor Kulübü hakkında, 25.08.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi." - İSTANBUL