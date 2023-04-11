PFDK, sosyal medya paylaşımı sebebiyle Mauro Icardi'ye 150 bin lira para cezası verdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendikten sonra sosyal medya hesabından yapmış olduğu "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." paylaşımından dolayı PFDK'ye sevk edilmişti. Arjantinli yıldıza, PFDK tarafından 150 bin lira para cezası verildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Mauro Icardi'ye verilen ceza belli oldu.

PARA CEZASI VERİLDİ

PFDK'dan yapılan açıklamada, Icardi'ye "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." paylaşımı nedeniyle 150 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

İşte PFDK'nın açıklaması;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elenmişti. Maçın ardından Galatasaray, sosyal medya hesaplarından maçın içinden pozisyonlar paylaşıp MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etmişti. Mauro Icardi kulübün paylaşımını alıntılayıp, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini yazmıştı.

İşte Icardi'nin yaptığı o paylaşım;