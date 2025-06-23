PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı Atandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifası sonrası, başkanlığa Başbuğ Pınarbaşı getirildi. Yeni üyeler Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın da atandı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifası sonrası başkanlığa Başbuğ Pınarbaşı getirildi. PFDK üyeliklerine ise Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın'ın atandığı açıklandı.

TFF'den istifalar ve görev atamaları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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