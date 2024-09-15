Petrolul Ploiesti ve Farul Beraberlikte Kaldı

Romanya Ligi'nin 9. haftasında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti ile Gheorghe Hagi'nin takımı Farul 1-1 berabere kaldı.

Romanya Ligi'nde Petrolul Ploiesti ile Farul karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Farul, 61. dakikada Alibec'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Ploiesti ise 83. dakikada Gheorghe Grozav ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Ploiesti 14 puanla 5. sıraya yükselirken, Farul ise 9 puanla 11'inci sırada yer aldı.

Mehmet Topal ile Lucescu görüştü

Üst üste 7 maçını kaybetmeyen Ploiesti, Romanya Ligi'nde en uzun süredir yenilmeyen takım oldu. Ploiesti'yi, Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da yakın takibe aldı. Karşılaşma öncesinde Mehmet Topal ile Lucescu görüştü. Lucescu, milli takıma futbolcu seçimi konusunda bazı futbolcular için Mehmet Topal'dan bilgi aldı. - İSTANBUL