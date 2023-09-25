Petrol Ofisi, Galatasaray Kadın Futbol Takımına Desteklerini Sürdürüyor

Enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, 2023-2024 sezonunda da Galatasaray kadın futbol takımına isim ve forma göğüs sponsoru olarak desteklerini sürdürüyor. Petrol Ofisi, Türkiye'de kadın futbolunun bilinirliğini artırmak ve yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan oluşturmak için Galatasaray ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını yeni sezonda da devam ettiriyor.

Enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, 2023-2024 sezonunda da isim ve forma göğüs sponsoru olarak Galatasaray kadın futbol takımına desteklerini sürdürüyor.

Petrol Ofisi, Türkiye'de kadın futbolunun bilinirliğini artırmak, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan oluşturmak için desteklerine devam ediyor. Grubun, Türk kadın futbolunun en önemli kulüplerinden Galatasaray ile yaptığı isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması, 2023-2024 sezonunda da sürüyor. Kulüp yeni sezonda da Galatasaray Petrol Ofisi ismi ile sahada mücadele ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Petrol Ofisi gibi gücünü bu topraklardan alan bayrak taşıyıcı bir markanın toplumsal fayda için elini taşın altına koymaması düşünülemez. Bu bağlamda her geçen gün daha fazla ilgi gören kadın futboluna da yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz. Çünkü kadın futbolunun hem toplumumuzun gelişimi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından çok önemli faydaları beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye'de kadın futbolunun yanında olmaya, Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımının sahadaki mücadelesinden aldığımız ilhamla futbola ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral da sponsorluğa dair yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak kadın takımlarımızı, kadın sporcularımızı çok önemsiyoruz. Kulübümüz kadınların sosyal hayatta daha fazla katılımcı olmaları ilkesiyle Türkiye'nin öncü spor kulübü olarak tüm imkanlarını kullanıyor. Galatasaray ve Petrol Ofisi, Kadın Futbol Takımımız için geçen sene başlayan iş birliğini bu sene büyüterek devam ettiriyor. İsim sponsorumuz olan Petrol Ofisi, bu sezon aynı zamanda formamızın göğüs kısmında da yer alacak. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ilk dört maçımızda dört galibiyetle devam ediyoruz. Sonunun şampiyonluk olmasını ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen Petrol Ofisi'ne bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL