Haberler

PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası finali, 9-11 Ekim'de Sakarya Karasu'da yapılacak.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, 9-11 Ekim'de Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenecek. İki kategoride 25 araç ve 50 sporcunun parkura çıkacağı yarışta sezonun otomobil ve SSV şampiyonları belirlenecek.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 54 Otomobil Spor Kulübünce Karasu Belediyesi, Spor Toto, Salados, TRT Spor ve Karasu Karsaş İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (KARSAŞ) katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, sezonun otomobil ve SSV şampiyonları belirlenecek.

Karasu ilçesinde 9-11 Ekim'de final ayağı organize edilecek yarışta, iki ayrı kategoride 25 araç ve 50 sporcu parkura çıkacak.

Organizasyon, 9 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Cumhuriyet Caddesi'nde seremoniyle başlayacak.

Yarışın ilk gününde ekipler, 10 Ekim Cumartesi günü Karasu etabını 4 kez geçerek zamana karşı mücadele edecek.

Şampiyonanın final ayağı, 11 Ekim Pazar günü Küçükboğaz Sahili'nde seyircilerin takip edebileceği Karasu Kum Fırtınası etabının üç kez geçilmesiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
Şehit annesine bunu da yaptılar! “Terör” yalanıyla 435 bin TL'sini aldılar

Bunu da yaptılar! Şehit annesine kurulan tuzak vicdanları yaraladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali

66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

TFF'den Arda Turan bombası!

58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı

Hacıosmanoğlu'nun yeğeni de "Ben gidiyorum" dedi