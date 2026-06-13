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Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Düzce'de gerçekleştiriliyor

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TOSFED takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 18 araç ve 36 sporcunun katılımıyla başladı. Zorlu orman içi etaplarda mücadele eden sporcular, yarın seyirci etabıyla devam edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yapılıyor.

TOSFED ile Düzce Offroad Spor Kulübünce, Düzce Valiliği, Kaynaşlı Kaymakamlığı, Kaynaşlı Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Go Düzce'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 18 araç ve 36 sporcu, Yaylagöl Göleti bölgesi Yeşilay Kamp Merkezi'nde belirlenen Suat Öztürk mukavemet etabını dört kez geçerek zamanla yarıştı.

Hazırlanan orman içi etapta mücadele eden sporcular, zorlu toprak parkurda izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Gün boyu devam edecek yarışlarda sporcular, yarın ise ilçeye bağlı Sarıçökek köyünde yer alan Moto Üçel seyirci etabında mücadele verecek.

Organizasyon, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Düzce Offroad Spor Kulübü Başkanı Önder Öner, AA muhabirine, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yarışların seyir zevkinin yüksek olduğunu belirten Öner, "Yarışmacılarımız oldukça başarılı. Yarın da devam edeceğiz. Dün etap keşfine çıktık ve yarışmacı arkadaşlar çok beğendi. Bugün keyifli yarış çıkarıyorlar. Düzce'nin doğası çok güzel, böyle bir doğada yarışmak onları mutlu ediyor. Bugün Suat Öztürk etabı, yarın da seyirci etabımız olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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