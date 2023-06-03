Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası Kızılcahamam'da Başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2023 ulusal yarış takviminde yer alan Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birinci ayağı Kızılcahamam Belediyesi önünde başladı. Seremonik startını Kaymakam Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar verdi. Şampiyona, orman etabı ve seyirci etabı ile tamamlanacak ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda ödül töreniyle sona erecek.