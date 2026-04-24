Petkimspor'un Beşiktaş deplasmanı ertelendi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN ile Aliağa Petkimspor arasında yarın İstanbul'da oynanması gereken maç ev sahibi ekibin EuroCup'taki final serisi nedeniyle ertelendi. Basketbol Federasyonu karşılaşmanın yeni tarihini henüz açıklamadı. EuroCup finalinin ilk maçında çarşamba günü JL Bourg'a evinde 72-60 mağlup olan Beşiktaş rakibiyle 28 Nisan Salı deplasmanda rövanşa çıkıp seriyi uzatmaya çalışacak.

