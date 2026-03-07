Büyükçekmece: 95-104
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde düşme hattındaki rakibi ONVO Büyükçekmece'ye 95-104 mağlup oldu. Maçta büyük bir çekişme yaşanırken, konuk ekip Pipes'ın 21 sayısıyla dikkat çekti.
SALON: Aliağa Belediyesi Enka
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 18, Efianayi 14, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum 4, Sajus 8, Franke 9, Yunus Sonsırma, Troy Selim Şav 17, Floyd 9, Flowers 8
BÜYÜKÇEKMECE: Lecque 9, Van Der Vuurst 9, Muhaymin Mustafa 11, Gavrilovic 14, Bruinsma 20, Pusica 8, Metin Türen 2, Pipes 21, Can Kaan 4, Bandaogo 6, Doğan Şenli
1'İNCİ PERİYOT: 31-26
DEVRE: 41-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-78
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde düşme hattında son sıradaki rakibi ONVO Büyükçekmece Basketbol'a mağlup olarak hayat verirken, kendisini ateşe attı: 95-104. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden mağlup ayrılan Petkimspor, 21 maçta 6 galibiyetle düşme hattıyla bağlarını koparamadı. 7 maçlık mağlubiyet serisi sonrasında kazanan sonuncu Büyükçekmece ise toplamda 3 galibiyete ulaşarak umutlandı. Konuk ekipte Pipes, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Maçın ilk periyodunu ev sahibi Petkimspor 31-26 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı kapatan Büyükçekmece üstünlüğü buldu. Periyodun son bölümünde 13-0'lık seri yakalayan konuk Büyükçekmece 15 sayı farkla öne geçerken ilk yarı 41-54 tamamlandı. Üçüncü periyotta Petkimspor son 3 dakikada 13'e 2'lik seriyle farkı eritti. Periyot sonunda fark 2 sayıya düşerken son 10 dakika 76-78 başladı. Son periyotta iyi savunmayla farkı yeniden açan Büyükçekmece kendisi için hayati öneme sahip maçı kazanmayı başardı: 95-104.