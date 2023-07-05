Petkim Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil eden sporcular altın ve gümüş madalya kazandı

Yalova'da düzenlenen Petkim Boccia Türkiye Şampiyonası'na katılan Samsunlu sporcular Huri Güngör ve Nagehan Karaali, bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü. Şampiyonada 32 kulüpten 155 sporcu yer aldı.

Petkim Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil eden sporcular, bir altın, bir gümüş madalya ile döndü.

Yalova'da 21-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 32 kulüpten 155 sporcu katıldı.

Şampiyonada Samsun'u, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Petkim Boccia Engelsiz Spor Okullarından yetişen Huri Güngör ve Nagehan Karaali temsil etti.

Huri Güngör BC1 kategorisinde birinci olarak altın, Nagehan Karaali de BC2 kategorisinde ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.