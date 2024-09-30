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Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi

Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, maçın ardından yaptığı peş peşe paylaşımlarla hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Siyah beyazlı takım, Ciro Immobile'nin 83. dakikada Attamah ile girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından peş peşe yaptığı paylaşımlarla karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

ATİLLA KARAOĞLAN PAYLAŞIMI GELDİ

Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu Ciro Immobile'nin penaltı pozisyonu başta olmak üzere hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu. Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı. Kartal, bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi

Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi

PENALTI POZİSYONUNU DA PAYLAŞTILAR

Beşiktaş'ın yaptığı diğer paylaşımda penaltı beklenen pozisyon yer aldı. Ciro Immobile ve Attamah'ın girdiği pozisyonun ardından Beşiktaş cephesi penaltı kararı bekledi. Hakem Karaoğlan devam kararını verdi. Maçın ardından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Atilla Karaoğlan Ciro Immobile Kayserispor Karaoğlan Beşiktaş Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Mehmet Vatandaş:

sen hakemsen benim jet skim gramofon iğnesi

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