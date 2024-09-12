Performansı öyle böyle değil! Livakovic bu sezon adeta kedi gibi
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, geçen sezona göre bu sezon dahi iyi. Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle performansını artıran Livakovic, maç başına %82 kurtarış yüzdesi yakalayarak kalesinde güven veriyor.
Bu sezon şampiyonluk için bir kez daha ezeli rakipleriyle yarışacak olan Fenerbahçe'de kalede geçen sezon güven vermeyen Dominik Livakovic yüzleri güldürmeye başladı.
%82 KURTARIŞ YÜZDESİ YAKALADI
Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı. Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, bu süreçte yüzde 82'lik kurtarış yüzdesi ile oynadı.