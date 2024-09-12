Performansı öyle böyle değil! Livakovic bu sezon adeta kedi gibi

Bu sezon şampiyonluk için bir kez daha ezeli rakipleriyle yarışacak olan Fenerbahçe'de kalede geçen sezon güven vermeyen Dominik Livakovic yüzleri güldürmeye başladı.

%82 KURTARIŞ YÜZDESİ YAKALADI

Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı. Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, bu süreçte yüzde 82'lik kurtarış yüzdesi ile oynadı.