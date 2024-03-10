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Taraftarlar deli olacak! Ezeli rakip, Batshuayi'yi gözüne kestirdi

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Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un gözü Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'de. Eğer Paul Onuachu'nun kadroda tutulması planı gerçekleşmezse, rota Batshuayi'ye çevrilecek. Batshuayi'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması ve Fenerbahçe'nin henüz 1 yıllık opsiyonunu kullanmaması, Trabzonspor'un bu transferde umutlanmasına sebep oldu.

Sezonu 3. sırada bitirmek için çaba veren Trabzonspor'da şimdiden gelecek senenin planları yapılmaya başlandı.

AVCI BATSHUAYI'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve kulübün başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı toplantıda forvet transferi için fikir birliğine vardı. Abdullah Avcı gözünü Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'ye dikti. Başkan Ertuğrul Doğan'a durumu ileten Avcı şimdilik beklemeye geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Trabzonspor'da ilk hedef Paul Onuachu'nun kadroda tutulması. Eğer bu plan gerçekleşmezse rota Batshuayi'ye çevrilecek. Abdullah Avcı'nın çok istediği golcü oyuncu için henüz görüşme yapılmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi için Fenerbahçe'nin elinde 1 yıl opsiyon bulunuyor. Henüz bu opsiyonun kullanılmaması Trabzonspor'u bu transferde bir hayli iştahlandırıyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Michy Batshuayi Trabzonspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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