Haberler

Pep Guardiola, Teknik Adamlık Kariyerinde 1000. Maçına Çıktı

Pep Guardiola, Teknik Adamlık Kariyerinde 1000. Maçına Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'u 3-0 mağlup ederek kariyerinde 1000. maçını geride bıraktı. İspanyol hoca, 1000 maçta 716 galibiyet elde etti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool mücadelesiyle teknik adamlık kariyerinde 1000. maçına çıktı.

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City evinde karşı karşıya geldiği Liverpool'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Manchester ekibinin Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu müsabakayla birlikte teknik adamlık kariyerindeki 1000. maçına çıktı.

Kariyerinde Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'i çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3, UEFA Süper Kupa'yı 4, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 4, Premier Lig'i 6, La Liga'yı 3, Bundesliga'yı 3, Almanya Kupası'nı 2, İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) 2, İspanya Kupası'nı 2, İspanya Süper Kupası'nı 3, İngiltere Lig Kupası'nı 4 ve Community Shield'i de 3 kez kazandı.

İspanyol çalıştırıcı, 1000 müsabakada 716 galibiyet, 156 beraberlik ve 128 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.