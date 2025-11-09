Pep Guardiola, Teknik Adamlık Kariyerinde 1000. Maçına Çıktı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool mücadelesiyle teknik adamlık kariyerinde 1000. maçına çıktı.

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City evinde karşı karşıya geldiği Liverpool'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Manchester ekibinin Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu müsabakayla birlikte teknik adamlık kariyerindeki 1000. maçına çıktı.

Kariyerinde Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'i çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3, UEFA Süper Kupa'yı 4, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 4, Premier Lig'i 6, La Liga'yı 3, Bundesliga'yı 3, Almanya Kupası'nı 2, İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) 2, İspanya Kupası'nı 2, İspanya Süper Kupası'nı 3, İngiltere Lig Kupası'nı 4 ve Community Shield'i de 3 kez kazandı.

İspanyol çalıştırıcı, 1000 müsabakada 716 galibiyet, 156 beraberlik ve 128 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL