Pep Guardiola: 'İlk 8'de bitirmekten çok memnunuz'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk 8'de bitirmekten çok memnunuz" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve adını ilk 8'e yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu. Guardiola, "İlk 8'de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi 7-8 sene önce çok farklıydı. Şimdi farklı bir yerdeyiz. Çok zorlu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. Play-off oynamayacağız ve dinlenme zamanımız olacak. Mart ayında Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüzde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Guardiola, "Kalecimiz çok iyiydi, onlar da şanslar ürettiler. Play-off oynasak da oynamasak da oyuncularımın sakatlık olmadan bir sonraki seviyeye geçmemiz önemli" ifadelerini kullandı.

Yeni formatla ilgili soruya da cevap veren İspanyol teknik direktör, "Daha çok maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Tek maç oynayınca final gibi oluyor. Deplasmana gittiğiniz zaman çok zor maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için bir sürü takım deniyor" diye konuştu.

"İlk dokunuşu mükemmeldi"

Erling Haaland'ın golüne değinen başarılı teknik adam, "İlk dokunuşu mükemmeldi. Çok açık şanslar geliyor ama bizim çok büyük problemlerimiz var defansta. Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Galatasaray maçı için de söyleyebilirim, birçok pozisyonu gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yaptık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son olarak İlkay Gündoğan ve Leroy Sane hakkında konuşan Guardiola, "İlkay ve Sane'yi yeniden görmemiz çok iyiydi. Onlara saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Daha iyi yerlere geleceğiz" açıklamasında bulundu. - MANCHESTER