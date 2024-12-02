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Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket

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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Manchester City'yi 2-0 mağlup etti ve zirvedeki puan farkını açtı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Yarın kovuluyorsun" diye bağıran Liverpool taraftarlarına "6 Premier Lig şampiyonluğu" olduğunu söyleyerek eliyle 6 işareti yaptı.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Liverpool, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Manchester City ile sahasında karşılaştı. Liverpool, Manchester City'yi 2-0 mağlup etti ve zirvedeki puan farkını açtı.

SALAH SKOR ÜRETTİ

Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, takımının galibiyetinde yine ön plana çıktı. Manchester City'ye karşı 1 gol, 1 asistle maçı tamamlayan Salah, ligde son 6 maçta fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11. golünü atarken, 6 kez de gol pası verdi. Salah, bu sezon 17 gollük katkı sağladı.

5 GÜNDE 2 KRİTİK GALİBİYET

Liverpool, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 2-0 mağlup ederken, Manchester City'yi de aynı skorla yenmeyi başardı. Devler Ligi'nde 15 puanla yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, bugün de Premier Lig'deki serisine devam etti.

GUARDIOLA'DAN OLAY HAREKET

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Yarın kovuluyorsun" diye bağıran Liverpool taraftarlarına "6 Premier Lig şampiyonluğu" olduğunu söyleyerek eliyle 6 işareti yaptı.

Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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