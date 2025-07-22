Pendikspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Yapıyor

Pendikspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik direktör Uğur Uçar, ikinci kamp döneminde fiziksel ve taktiksel hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Takım, hedeflerinin play-off olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kamp yapan İstanbul temsilcisi, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda oyuncular, istasyon çalışması yaptı. İdman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Teknik direktör Uğur Uçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci kamp için geldikleri Bolu'da fiziksel ve taktiksel hazırlık yaparak lige en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Transfer sürecine değinen Uçar, "Belirlediğimiz oyuncular kaldı. 3-4 transfer daha yaptıktan sonra lige hazır şekilde gireceğiz." dedi.

Uçar, 24 Temmuz'da Eyüpspor, 27 Temmuz'da ise Esenler Erokspor ile hazırlık maçı oynayacaklarını, ardından lig haftasına gireceklerini kaydetti.

Hedeflerinden de bahseden Uçar, "Ligde kalmayı başardık. Bu sene daha yukarılara oynayacağız. Hedefimiz; play-off." diye konuştu.

Yeni sezonda, topa sahip olan, önde agresif baskı yapan Pendikspor'u izleteceklerini dile getiren Uçar, taraftarların da kendilerine güvenmelerini ve inanmalarını istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'na bomba teklif

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hakan'a bomba teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.