Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah antrenmanını sağanak altında gerçekleştiren ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Pendikspor, çift antrenmanla sezona hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan otelde kampa giren kırmızı beyazlı ekip, sabah antrenmanını sağanak altında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.

Antrenman esnasında Özköylü, oyuncularını göstermiş oldukları performans ve azimden dolayı sık sık tebrik ederek, motive etti.

Günde çift antrenmanla sezona hazırlanan Pendikspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.