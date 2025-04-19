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Pendikspor'un Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, Galibiyete İhtiyacımız Var

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Pendikspor, Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybetti. Yardımcı antrenör Metin İlhan, oyuncuların reaksiyon veremediğini belirterek, önlerindeki maçı kazanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, Şanlıurfaspor maçında oyuncuların reaksiyon veremediğini dile getirerek, "Önümüzdeki maçı alıp alttan uzaklaşmamız lazım. Makas daraldı. Bize 1 galibiyet şu an için yeterli gibi görünüyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"İyi bitiremedik. Geldiğimizden beri sürekli geriye düşüp çok iyi bir reaksiyonumuz oluyordu. İlk defa bu reaksiyonu oyuncu grubundan da göremedik. Bu bizi üzdü. Alt sıradaki takımların da yukarıya gelerek bizi sıkıştırması, bizim için ileriki tarih için sıkıntı. Önümüzdeki maçı alıp alttan uzaklaşmamız lazım. Makas daraldı. Bize 1 galibiyet şu an için yeterli gibi görünüyor." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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