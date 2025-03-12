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Pendikspor, Uğur Uçar'ı Teknik Direktör Olarak Atadı

Pendikspor, Uğur Uçar'ı Teknik Direktör Olarak Atadı
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Pendikspor, eski oyuncusu Uğur Uçar'ı teknik direktör olarak yeniden göreve getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Uçar'ın takımın başına geçtiği duyuruldu.

Teknik Direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayıran Pendikspor, takımın başına eski oyuncusu Uğur Uçar'ı getirdi.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar'ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Murat Özdemir'in katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninin ardından, Uğur Uçar takımımızın başına geçti.

Siltaş Yapı Pendikspor'umuzun hedeflerine birlikte ulaşmak için kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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