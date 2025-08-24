Pendikspor Teknik Sorumlusu: 'Sahada iki farklı Pendikspor izlettik'

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Erzurumspor FK maçının ardından, "Sahada iki farklı Pendikspor izlettirdik" dedi.

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, "İlk yarı, yaklaşık 13 dakikada 3-0 geriye düşmemize rağmen ikinci yarı için yaptığımız üç değişiklikle oyunu biraz daha düzelttik. Önde oynamaya başladık, biraz da rakip arkaya yaslanınca 3 gol bulduk. Farklı bir şey oldu; bir yazla bir kış gibi bir şey yaşadık. Atmosfer çok farklıydı Erzurum'da, hava çok farklıydı. Burada ilk söylemde dediğim gibi, buradan alınan bir puan gerçekten iyi puandı. Hepsinin ellerine sağlık, çocuklarımız mücadele ettiler. Buradan kaybetmeden dönmek bizim için mutluluk verici. İnşallah devamı gelecek" diye konuştu. - ERZURUM