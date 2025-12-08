Haberler

Metin İlhan: "Lider geldik, lider gidiyoruz, fazla bir şey kaybetmedik"

Metin İlhan: 'Lider geldik, lider gidiyoruz, fazla bir şey kaybetmedik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Çorum FK mağlubiyeti sonrası hakem kararlarını eleştirerek, 'Lider geldik, lider gidiyoruz, fazla bir şey kaybetmedik' dedi.

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Çorum FK mağlubiyeti sonrası, "Lider geldik, lider gidiyoruz, fazla bir şey kaybetmedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Pendikspor, konuk olduğu Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, ilk yarı istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade etti. Hakem kararlarını da eleştiren Metin İlhan, "İlk yarı istediğimiz oyunu kurguladık. Hüseyin hocamızın da içeride ilk maçı, mecburen yukarıyı yakalamak açısından ofansif yönde iyi bir oyun sergilediler, karşılık vermedik. Lider geldik, sonuçta lider gidiyoruz, fazla bir şey kaybetmedik. Puansal anlamda üç içeri, bir dışarı devam ediyor. 16 maçta 32 puanla 2 puan ortalamasıyla ligin sonunda birde, ikide olmak hedefimiz. Bunu da başaracak güçteyiz. Yalnız böyle yanlı bir taraf olarak maç yönetildiğini ilk defa görüyorum. Bu kadar aleni yapılan, bizim tarafımıza bir davranış ben hiç görmedim. Esefle kınıyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title