Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir: 'Olumsuzluklar bize hamle şansı vermedi'

Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Bizim adımıza da çok fazla bir şey yok, çok fazla hamle şansımız olmadı. Bahsettiğimiz olumsuzluklardan dolayı. Son olarak Gençlerbirliği'ni tekrar tebrik ederim. Önümüzdeki maç daha iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, "Gençlerbirliği'ni tebrik ederiz, galibiyetinden ötürü. Maçtan önce yapma şansımız olmadığı için bu konuya değinmek istiyorum. Bugün Boluspor ile bizim dışımızdaki tüm takımlar yarın oynayacak. Yayıncı kuruluşun belirli bir durumu olabilir. Yarına beş müsabaka gözüküyor. Premier Lig'de yani marka değeri en yüksek ligde şu an dün 7 müsabaka oynandı. Müsabakaya gelelim, müsabakadan önce hastalıklar sebebiyle buraya getiremediğimiz oyuncularımız oldu. Aynı şekilde dün stada zor getirdiğimiz oyuncularımız oldu. Mecbur bir değişiklik yapma durumumuz oldu müsabakanın başında da hakem arkadaşımızın çok net bir kararla kırmızı kart vermesi ve penaltı kararı bizi yordu. Penaltı pozisyonunda çok net görüyor oluşu bize karşı yanlış kararlar veriyor oluşu söylenecek çok fazla bir şey yok. Bizim adımıza da çok fazla bir şey yok, çok fazla hamle şansımız olmadı. Bahsettiğimiz olumsuzluklardan dolayı. Son olarak Gençlerbirliği'ni tekrar tebrik ederim. Önümüzdeki maç daha iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu. - ANKARA