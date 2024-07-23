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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: 'Güçlü rakipler arasında en iyisi olmaya çalışacağız'

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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, takımın kamp hazırlıklarını sürdürdüğü bir tesiste açıklamalarda bulundu. Özköylü, güçlü rakipler arasında en iyisi olmaya çalışacaklarını söyledi ve ligin seyir keyfinin yüksek olacağını belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok iddialı takımların olduğu çetin, seyir keyfi çok yüksek bir lig olacak. İnşallah güçlü rakipler arasında en güçlüsü, en iyisi olamaya çalışacağız." dedi.

Bolu Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde yer alan bir tesiste kamp hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi, teknik adam Özköylü yönetimindeki sabah idmanında ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve istasyon çalışması yaptı.

Antrenman öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özköylü, kampın ilk iki etabında fiziksel çalışmaların ağırlıkta olduğunu, gelinen süreçte yapacakları hazırlık maçlarının sayısının artacağını söyledi.

Özköylü, taktiksel çalışmalarla sahada oynanacak oyunun daha net ortaya çıkmaya başlayacağını anlatarak, süreci iyi ve doğru değerlendirip lig kadrosunu yavaş yavaş şekillendirmek istediğini dile getirdi.

Kadroya dahil edilebilecek veya takımdan ayrılacak oyuncuların olabileceğini, bunların hepsine oynayacakları maçların sonucunda karar vereceklerini bildiren Özköylü, genel anlamda gidişatın olumlu yönde seyrettiğini ifade etti.

"Gözle görülür bir değişim var"

Özköylü, oyuncuların verdiği tepkinin, antrenmanlardaki gayret ve çabalarının iyi olduğunu aktararak, "Antrenman verimimiz çok iyi. Fiziksel anlamda istediğimiz seviyelere yavaş yavaş ulaşıyoruz. Başladığımız günle şu anki gün arasında gözle görülür bir değişim var." diye konuştu.

Takım kadrosunun yüzde 70'iyle 3 yıl geçirdiklerine işaret eden Özköylü, "Oyuncuların ne istediğimiz noktasındaki bilgileri hafızalarında hala. Bunları tekrardan yeniliyoruz. Bunu sahada doğru organizasyonla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Genel anlamda çok memnunum." şeklinde konuştu.

Özköylü, lige kadar yüzde 100 hazır olamayacaklarını, şu an bundan bahsetmeyi yanlış gördüğünü vurgulayarak, eksiklerden dolayı zamana ihtiyaç duyduklarını, hala yapamadıkları antrenmanların bulunduğunu ve temelin sağlamlaştırılması gerektiğini anlattı.

Hazırlık etabını ligin 3-4 haftasına yayacak şekilde sürdüreceklerini belirten Özköylü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok fazla yatırım yapan takım var. Süper Lig'den düşen takımların bazıları çok hamle yapamıyor ve altta kalıyordu. Bu sezona baktığınız zaman, Süper Lig'den düşen 4 takım tekrar yükselmek için hamle yapıp kadro kuruyorlar. Çok iddialı takımların olduğu çetin bir lig olacak. Seyir keyfi çok yüksek bir lig olacak. İnşallah güçlü rakipler arasında en güçlüsü, en iyisi olamaya çalışacağız. Onlar arasından sıyrılıp hedefimize ulaşmaya çalışacağız."

Kaynak: AA / Spor

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