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Pendikspor, Sivasspor'a 4-1 yenildi; Eskiköy hakeme hakaretten kırmızıyı açıkladı

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Pendikspor, Sivasspor'a 4-1 yenildi; Eskiköy hakeme hakaretten kırmızıyı açıkladı
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Umut Eskiköy, Sivas'ı tebrik ederek maçın üzücü olduğunu söyledi; futbolcunun hakeme hakaret ettiği için kırmızı kart gördüğünü belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, " Sivas'ı tebrik ediyorum net bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, değerlendirmelerde bulundu. Eskiköy, " Sivas'ı tebrik ediyorum net bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü bir maç oldu. İlk yarı skoru eşitleyebilirdik. Kolay bir kırmızı kart gördük. Çok kolay 10 kişi kaldık. Sivas'ı tebrik ediyorum. Futbolcumuz hakeme hakaret ettiği için kırmızı kart gördü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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