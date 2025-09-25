Haberler

Pendikspor, Sakaryaspor'u 4-1 Yenerek Rahat Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta Clarke-Harris, Yiğit Fidan ve Hüseyin Maldar'ın golleriyle öne geçerken, Sakaryaspor'un tek golü Kakuta'dan geldi. Sakaryaspor'da Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Demirkıran, Mahmut Gülle, Barış Çiçeksoyu

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman (Dk. 72 Hakan Yeşil), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 87 Ahmet Karademir), Denic (Dk. 87 Adnan Uğur), Hüseyin Maldar (Dk. 60 Thuram), Clarke-Harris (Dk. 73 Görkem Bitin)

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 83 Batuhan Çakır), Salih Dursun, Kolovetsios, Caner Erkin, Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Eren Erdoğan), Emre Demir (Dk. 71 Ben Yedder), Mirza Cihan (Dk. 71 Burak Altıparmak ), Burak Çoban, Kakuta

Goller: Dk. 19 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 53 Yiğit Fidan, Dk. 59 Hüseyin Maldar, Dk. 90+1 Ahmet Karademir (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 31 Kakuta (Penaltıdan) ( Sakaryaspor )

Kırmızı kart: Dk. 76 Caner Erkin ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 42 Wilks, Dk. 45+3 Hamza Akman, Dk. 66 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 83 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 45+1 Caner Erkin, Dk. 52 Salih Dursun, Dk. 71 Eren Erdoğan ( Sakaryaspor )

Öte yandan Sakaryaspor'da Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
