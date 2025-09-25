Haberler

Pendikspor, Sakaryaspor'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Jonson Clarke-Harris ve Yiğit Fidan gibi oyuncuların golleriyle etkili olan Pendikspor, rakip takımın oyuncusu Caner Erkin'in kırmızı kart görmesi ile avantaj sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Yunus Dursun

Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic (Adnan Uğur dk. 87), Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 73), Mallik Coley Wilks (Ahmet Karademir dk. 87), Hamza Yiğit Akman (Hakan Yeşil dk. 72), Hüseyin Maldar (Thuram dk. 60), Erdem Gökçe, Mesut Özdemir, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan

Yedekler: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Stelios Kitsiou, Tarık Tekdal, Enis Safin

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Mete Kaan Demir (Eren Erdoğan dk. 64), Mirza Cihan (Burak Altıparmak dk. 71), Gael Kakuta, Emre Demir (Wissam Ben Yedder dk. 71), Salih Dursun, Serkan Yavuz (Batuhan Çakır dk. 83), Kolovetsios, Josip Vukovic, Burak Çoban, Caner Erkin

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş, Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Goller: Jonson Clarke-Harris (dk. 19 pen.), Yiğit Fidan (dk. 53), Hüseyin Maldar (dk. 59), Ahmet Karademir (dk. 90+1) (Pendikspor), Gael Kakuta (dk. 31 pen.) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Caner Erkin (dk. 76) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Mallik Wilks, Hamza Akman, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir (Pendikspor), Salih Dursun, Eren Erdoğan (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
