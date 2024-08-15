Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi

Profesyonel Disiplin Kurulu, İlk haftada oynanan Pendikspor maçına çıkmayan Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile ilgili kararını verdi.

MAĞLUP SAYILDI VE 3 PUANI SİLİNDİ

PFDK, Yeni Malatyaspor'a takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolay 3 puan silme cezası verdi. Yapılan açıklamada "YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasındaki Pendikspor maçına çıkmamıştı. İstanbul ekibi, Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için sahaya gelmiş ancak Malatya temsilcisi sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilememişti. Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kalmıştı. Karşılaşmanın hakemi, Yeni Malatyaspor sahaya çıkmayınca Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına göndermiş ve maç oynanamamıştı.